Anche la Juve si arrende Agnelli | ' Ma resto convinto della bontà del progetto'

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Impossibile andare avanti così. Non ci sono i numeri.il fondatoreSuperlega e presidenteAndreasi è arreso dopo il ritiro di sei club inglesi. le parole — Interpellato ...

Advertising

carmelitadurso : Grazie per l’affetto con cui ci avete seguito anche ieri!??Picchi del 15% e di 2mln e mezzo di spett. con un nuovo… - SkySport : È UFFICIALE Ci sono anche Juve, Inter e Milan - Agenzia_Ansa : Dodici club europei di calcio fondano la #SuperLeague. Ci sono anche Inter, Juve e Milan. Ecco di cosa si tratta e… - AleGallagher02 : @SkySport Anche la juve - Frances78317089 : Anche Atletico e Inter hanno lasciato la superlega ????. Ma adesso la Juve si deve svegliare, deve andarsene.… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Juve

TORINO - Dopo l'uscita di scena di Inter e Milan dalla Superlega arrivail comunicato della Juventus. I primi ad abbandonare l'idea del nuovo torneo sono stati i sei club inglesi coinvolti. Successivamente è toccato all'Atletico Madrid e poi nerazzurri e rossoneri ...Tonfo invece per la Juventus ( - 12,15%): e' gia' andata in frantumi l'idea della Superlega, dopo che prima i club inglesi e poialtri si sono sfilati dal progetto.il presidente del club ...E intanto crolla il titolo della Juve in Piazza Affari: dopo le parole del presidente Agnelli sulla fine del progetto, amplia il calo. Il titolo del club bianconero arriva a perdere il 12,35% a 0,76 ...Dopo l'addio dei club inglesi, dell'Atletico Madrid e di Inter e Milan, il progetto Super League è definitivamente crollato. Adesso, anche la Juventus, ...