Alberto Angela e il sequestro in Niger: «Quindici ore da incubo, è stato tremendo» (Di mercoledì 21 aprile 2021) È capitato davvero di tutto all’Indiana Jones della tv italiana. Alberto Angela, che questa sera, mercoledì 21 aprile 2021, torna su Raiuno, con Ulisse: il piacere della scoperta – Le sette meraviglie della Roma imperiale, ha rischiato la vita. Il noto divulgatore scientifico, molto apprezzato sul web, ha dichiarato in un’intervista di qualche tempo fa di aver vissuto una disavventura mentre stava lavorando assieme ad una troupe televisiva in Niger. leggi anche l’articolo —> Alberto Angela quanto guadagna? Il compenso del conduttore di “Ulisse” Alberto Angela rapito in Niger: «Quindici ore da incubo, è stato tremendo» Un’esperienza drammatica capitata a febbraio del 2002. ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) È capitato davvero di tutto all’Indiana Jones della tv italiana., che questa sera, mercoledì 21 aprile 2021, torna su Raiuno, con Ulisse: il piacere della scoperta – Le sette meraviglie della Roma imperiale, ha rischiato la vita. Il noto divulgatore scientifico, molto apprezzato sul web, ha dichiarato in un’intervista di qualche tempo fa di aver vissuto una disavventura mentre stava lavorando assieme ad una troupe televisiva in. leggi anche l’articolo —>quanto guadagna? Il compenso del conduttore di “Ulisse”rapito in: «ore da, è» Un’esperienza drammatica capitata a febbraio del 2002. ...

Advertising

ParcoColosseo : Il Colosseo, il Palazzo imperiale di Domiziano sul Palatino, la Colonna Traiana. Tutto in una notte con #Ulisse in… - LaStampa : Alberto Angela: “Torno in tv con papà Piero: il mondo cambia, l’entusiasmo resta” - infoitcultura : Ulisse, quanto guadagna Alberto Angela? Stipendio e patrimonio - infoitcultura : Alberto Angela, quanto guadagna il conduttore di “Ulisse”: patrimonio e stipendio - infoitcultura : Stasera in tv su Rai 1 21 aprile torna Alberto Angela con Ulisse, il piacere della scoperta: prima puntata dedicata… -