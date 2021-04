“Tendha” | il singolo d’esordio dell’omonimo ensemble

Leggi su lopinionista

(Di martedì 20 aprile 2021) “, oltre ad essere il nome della nostra formazione, è anche il titolo del nostro primo. L’idea è quella di partire da un brano che identifichi a pieno le sonorità dell’intero progetto” Da venerdì 16 aprile è disponibile in rotazione radiofonica “”, il primoformato da Marcella Malacrida e Mariano Ciotto alle voci, Arturo Garra al clarinetto Basso e Fabrizio Carriero alla batteria. Inle voci maschile e femminile si fanno strumento musicale esprimendosi non attraverso le parole, ma attraverso fonemi e vocalizzi creando un vocabolario del tutto unico e aperto all’interpretazione. Le voci, quindi, si intrecciano alle sonorità gravi del clarinetto basso in un crescendo continuo, mentre l’accompagnamento pulsante ...