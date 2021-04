Superlega | Giulini | «Così uccidono il calcio e i nostri sogni!»

(Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente del Cagliari Tommasosi è schierato contro la nuova Super League. Ecco le sue parole Dure parole quelle espresse dal presidente del Cagliari Tommaso, che attraverso il proprio profilo Twitter ha espresso il proprio disappunto verso la neonata Super League europea. Ecco le parole del patron del Cagliari. «Ilè questo, si vince e assai più spesso si perde. Ci sta. Ma senza il sogno di ogni singolo tifoso ilnon ha senso. Non ci sono tifosi unti dal Signore, perché tutti sono accomunati da un’unica voglia immensa di sognare. Questa Terra, fiera e dignitosa, mi ha insegnato che non bisogna mai rassegnarsi e che bisogna sempre ricominciare a sognare. Puoi perdere ma non smettere di sognare fino a che quella palla continua a rotolare. Ora si vuole fermare quella palla e tutti i ...

Advertising

sportface2016 : #Superlega, lettera toccante del presidente del #Cagliari Tommaso #Giulini - C6Graziella : RT @youtgnet: Lettera di Giulini contro la Superlega: 'Così uccidono il calcio e i nostro sogni' #CAGLIARI #SuperLega - M_Culurgioni : Il #Cagliari si schiera contro la #Superlega e si ricorda di nuovo dei tifosi.Solo 8 giorni fa il club aveva fatto… - youtgnet : Lettera di Giulini contro la Superlega: 'Così uccidono il calcio e i nostro sogni' #CAGLIARI #SuperLega - Matty2094 : Giulini: 'Cerri? Prezzo più alto per i club della SuperLega.' -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Giulini

Cagliari News 24

... il mercato bloccato e gli attacchi della Fifa che vuole imperdire ad ogni costo la... Percassi, Setti,consiglieri) ci sono stati litigi pesanti come rivela il Corriere Fiorentino. ...... il mercato bloccato e gli attacchi della Fifa che vuole imperdire ad ogni costo la... Percassi, Setti,consiglieri) ci sono stati litigi pesanti come rivela il Corriere Fiorentino. ...Un pirotecnico 1-1 dove Diego Llorente ha risposto a Sadio Manè. Ma anche prima del match quando i The Whites, come riportato su Twitter dalla pagina Il Calcio Inglese, hanno indossato una maglietta c ...insieme ad Atalanta e Verona ha chiesto alla Lega Calcio di escludere dalla Serie A le tre "strisciate". Lo rivela Repubblica.