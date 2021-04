Super Lega? Gigi Pizzaballa non ci sta: “Pazzesco, è la distorsione dello sport” (Di martedì 20 aprile 2021) Ma voi ve la immaginate la figurina introvabile della/nella SuperLega? Cioè quella di Gigi Pizzaballa? Anche no. All'”angelo biondo” (come chiamavano allora il portierone nerazzurro) quando sente parlare di Super Lega viene l’orticaria. La prima reazione? “Non so cosa dire e pensare, è la distorsione di dove va lo sport. Prima fanno i debiti e poi…e poi pensano: noi siamo la élite del calcio e facciamo quello che vogliamo”. Durissimo, Pizzaballa: il numero uno che difendendo la porta dell’Atalanta ha vinto la Coppa Italia nel 1963, quell’Atalanta che ora potrebbe riconquistare quel trofeo. Ah, tra l’altro, se dovessero essere escluse dalla Serie A le tre ‘dissidenti’, Inter, Milan e Juve, praticamente l’Atalanta vincerebbe scudetto e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 aprile 2021) Ma voi ve la immaginate la figurina introvabile della/nella? Cioè quella di? Anche no. All'”angelo biondo” (come chiamavano allora il portierone nerazzurro) quando sente parlare diviene l’orticaria. La prima reazione? “Non so cosa dire e pensare, è ladi dove va lo. Prima fanno i debiti e poi…e poi pensano: noi siamo la élite del calcio e facciamo quello che vogliamo”. Durissimo,: il numero uno che difendendo la porta dell’Atalanta ha vinto la Coppa Italia nel 1963, quell’Atalanta che ora potrebbe riconquistare quel trofeo. Ah, tra l’altro, se dovessero essere escluse dalla Serie A le tre ‘dissidenti’, Inter, Milan e Juve, praticamente l’Atalanta vincerebbe scudetto e ...

Advertising

RobertoBurioni : Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spi… - petergomezblog : Lega o Super-Lega, chi fa più danni? - lucasofri : Comunque, lo dico con sincera ammirazione, questa cosa della super lega è stata un’invenzione niente male per vivac… - mbergh68 : RT @lucasofri: Comunque, lo dico con sincera ammirazione, questa cosa della super lega è stata un’invenzione niente male per vivacizzare le… - infoitsport : Super Lega, Cairo: “Chi ha concepito questo progetto deve dimettersi e vergognarsi” -