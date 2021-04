Scommesse abusive nel napoletano, Carabinieri scoprono un giro di puntate di oltre 50mila euro (Di martedì 20 aprile 2021) Blitz dei Carabinieri e dei funzionari delle Dogane, che hanno sequestrato due computer e un centinaio di ricevute di Scommesse telematiche, per un volume di Scommesse, da gennaio ad oggi, di circa 54.000 euro Due fratelli di Torre del Greco consentivano ai clienti del proprio negozio di scommettere su eventi sportivi attraverso l’utilizzo di conti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 aprile 2021) Blitz deie dei funzionari delle Dogane, che hanno sequestrato due computer e un centinaio di ricevute ditelematiche, per un volume di, da gennaio ad oggi, di circa 54.000Due fratelli di Torre del Greco consentivano ai clienti del proprio negozio di scommettere su eventi sportivi attraverso l’utilizzo di conti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

