Roma, il via a “Strade scolastiche”. Dal 20 aprile la sperimentazione (Di martedì 20 aprile 2021) Da oggi parte la sperimentazione del progetto “Strade scolastiche”, un progetto del comune di Roma che prevede la pedonalizzazione di alcune zone attorno alle scuole in determinate fasce orarie. Il motto è “Largo alle bambine e ai bambini” e nasce dalla voglia di garantire la sicurezza e la pedonalizzazione di alcuni tratti stradali in entrata e in uscita dei piccoli pedoni. Sono 17 le scuole della capitale che dal 20 aprile partono con la sperimentazione della messa in sicurezza e pedonalizzazione delle Strade. Lo scopo è quello di permettere a tutti di raggiungere l’area in bicicletta o a piedi, così da rendere più sicura l’entrata e l’uscita dei bambini e nel frattempo, ridurre l’inquinamento. Potranno accedere a quest’area solamente gli scuolabus, gli autobus ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 aprile 2021) Da oggi parte ladel progetto “”, un progetto del comune diche prevede la pedonalizzazione di alcune zone attorno alle scuole in determinate fasce orarie. Il motto è “Largo alle bambine e ai bambini” e nasce dalla voglia di garantire la sicurezza e la pedonalizzazione di alcuni tratti stradali in entrata e in uscita dei piccoli pedoni. Sono 17 le scuole della capitale che dal 20partono con ladella messa in sicurezza e pedonalizzazione delle. Lo scopo è quello di permettere a tutti di raggiungere l’area in bicicletta o a piedi, così da rendere più sicura l’entrata e l’uscita dei bambini e nel frattempo, ridurre l’inquinamento. Potranno accedere a quest’area solamente gli scuolabus, gli autobus ...

