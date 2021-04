Roma, “giallo” per una chiamata ai Carabinieri a Conca D’Oro: ecco cosa è successo (Di martedì 20 aprile 2021) Le sirene, poi l’arrivo delle pattuglie in Via Val di Lanzo, zona Conca D’Oro a Roma. Sono stati tanti i residenti a chiedersi cosa fosse successo oggi pomeriggio intorno alle 18.00, soprattutto considerando l’elevato numero di pattuglie dei Carabinieri arrivate sul posto. L’intervento, come ricostruito dalla nostra Redazione, è stato eseguito per una “lite” dopo una chiamata al NUE. Ma, giunti in zona, i militari non avrebbero trovato nulla, anche a seguito di una perlustrazione dell’area. Che i presunti partecipanti alla lite si siano dati alla fuga prima dell’arrivo dei Carabinieri? Può darsi. Oppure, altra ipotesi da non scartare, si è trattato di un banalissimo scherzo, e il che sarebbe probabilmente anche “peggio” considerando il periodo che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) Le sirene, poi l’arrivo delle pattuglie in Via Val di Lanzo, zona. Sono stati tanti i residenti a chiedersifosseoggi pomeriggio intorno alle 18.00, soprattutto considerando l’elevato numero di pattuglie deiarrivate sul posto. L’intervento, come ricostruito dalla nostra Redazione, è stato eseguito per una “lite” dopo unaal NUE. Ma, giunti in zona, i militari non avrebbero trovato nulla, anche a seguito di una perlustrazione dell’area. Che i presunti partecipanti alla lite si siano dati alla fuga prima dell’arrivo dei? Può darsi. Oppure, altra ipotesi da non scartare, si è trattato di un banalissimo scherzo, e il che sarebbe probabilmente anche “peggio” considerando il periodo che ...

