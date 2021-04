Riapertura scuole | Miozzo | “A maggio si potrebbero attivare test salivari nelle scuole”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 20 aprile 2021) “Lasciamo perdere la storia dei banchi a rotelle, non c’è stato solo questo ma la sostituzione dell'intero arredo scolastico. Si è passata l’estate a tentare di dare risposte a problemi decennali. Non partiamo dal migliore dei mondi possibili, non siamo la Norvegia. La situazione ereditata è complicatissima: le cose non sono state sufficienti perché non è sufficiente un'estate per sanare problemi di decenni". L'articolo .