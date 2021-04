Renzi profetizza Conte contro il M5s. L’ultima balla per avvelenare i pozzi dell’intesa con il Pd (Di martedì 20 aprile 2021) Siamo alle solite. Matteo Renzi non sa più cosa inventarsi per lanciare accuse e presagi nefasti all’indirizzo di ciò che tema. Ovvero, l’alleanza – che si avvia ad essere sempre più strutturata – tra Pd e Movimento cinque stelle. E così ieri non ha perso occasione, in una lunga intervista rilasciata a Repubblica, ha sottolineato che “l’esperienza dei 5 Stelle è al capolinea. E dubito che Conte – che si definisce equidistante da destra e sinistra – accetti di guidare il Movimento. Non mi stupirei se alla fine rinunciasse” e “provasse a fare qualcosa da solo. Credo gli convenga”. Renzi profetizza Conte contro il M5s Un atto d’accusa bello e buono che, a sentire le voci degli onorevoli pentastellati, a ha il solo fine di provare a destabilizzare il Movimento cinque stelle in un periodo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 aprile 2021) Siamo alle solite. Matteonon sa più cosa inventarsi per lanciare accuse e presagi nefasti all’indirizzo di ciò che tema. Ovvero, l’alleanza – che si avvia ad essere sempre più strutturata – tra Pd e Movimento cinque stelle. E così ieri non ha perso occasione, in una lunga intervista rilasciata a Repubblica, ha sottolineato che “l’esperienza dei 5 Stelle è al capolinea. E dubito che– che si definisce equidistante da destra e sinistra – accetti di guidare il Movimento. Non mi stupirei se alla fine rinunciasse” e “provasse a fare qualcosa da solo. Credo gli convenga”.il M5s Un atto d’accusa bello e buono che, a sentire le voci degli onorevoli pentastellati, a ha il solo fine di provare a destabilizzare il Movimento cinque stelle in un periodo ...

Advertising

mariomariov1 : RT @susannaarcari: Enormità: a @Mezzorainpiu Annunziata ha in studio Casaleggio Junior, e mostra una sua vecchia intervista a Casaleggio Se… - Progen20 : RT @susannaarcari: Enormità: a @Mezzorainpiu Annunziata ha in studio Casaleggio Junior, e mostra una sua vecchia intervista a Casaleggio Se… - willerdino : RT @susannaarcari: Enormità: a @Mezzorainpiu Annunziata ha in studio Casaleggio Junior, e mostra una sua vecchia intervista a Casaleggio Se… - VillaIsolina : RT @susannaarcari: Enormità: a @Mezzorainpiu Annunziata ha in studio Casaleggio Junior, e mostra una sua vecchia intervista a Casaleggio Se… - Gaetana21424492 : RT @susannaarcari: Enormità: a @Mezzorainpiu Annunziata ha in studio Casaleggio Junior, e mostra una sua vecchia intervista a Casaleggio Se… -