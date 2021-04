Ragazza stuprata, la moglie di Grillo feroce come lui: era consenziente. Duello di fuoco con la Boschi (Di martedì 20 aprile 2021) Parvin Tadjik, la moglie di Beppe Grillo replica a Maria Elena Boschi. E con l’occasione, insiste a rivendicare l’innocenza dei figlio e dei suoi amici. Quel video, insiste con una sicurezza quasi offensiva, «testimonia innocenza ragazzi» e , a detta della donna, che la vittima sia «consenziente». Poi, smarcando addirittura il marito e le sue veementi dichiarazioni di ieri, incalza addirittura: «La data della denuncia è solo un particolare». La moglie di Grillo replica alla Boschi Dunque, nella controversa vicenda Grillo senior e Junior, ora scene in campo, e a gamba tesa, anche la signora di casa. Che nel dire la sua e replicare alla Boschi, mette i suoi puntini sulle “i” e sentenzia lapidaria sulla non colpevolezza del figlio. Anzi, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 aprile 2021) Parvin Tadjik, ladi Beppereplica a Maria Elena. E con l’occasione, insiste a rivendicare l’innocenza dei figlio e dei suoi amici. Quel video, insiste con una sicurezza quasi offensiva, «testimonia innocenza ragazzi» e , a detta della donna, che la vittima sia «». Poi, smarcando addirittura il marito e le sue veementi dichiarazioni di ieri, incalza addirittura: «La data della denuncia è solo un particolare». Ladireplica allaDunque, nella controversa vicendasenior e Junior, ora scene in campo, e a gamba tesa, anche la signora di casa. Che nel dire la sua e replicare alla, mette i suoi puntini sulle “i” e sentenzia lapidaria sulla non colpevolezza del figlio. Anzi, ...

