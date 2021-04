Quante posizioni guadagna Jannik Sinner in classifica con gli ottavi a Barcellona? Proiezioni ranking ATP (Di martedì 20 aprile 2021) Jannik Sinner si è sbarazzato agevolmente del bielorusso Egor Gerasimov e si è così qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Il tennista italiano partiva con tutti i favori del pronostico e non ha avuto particolari problemi a regolare l’avversario al secondo turno sulla terra rossa catalana. Il nostro portacolori può proseguire il proprio cammino in questo prestigioso torneo e ora è atteso dalla sfida contro lo spagnolo Roberto Bautista-Agut. Il 19enne altoatesino, attuale numero 19 del ranking ATP e testa di serie numero 11 del tabellone, se la dovrà vedere contro il forte iberico, numero 11 al mondo e settima testa di serie nel seeding. In palio un possibile quarto di finale contro Andrey Rublev, favorito nell’altro spicchio di tabellone. Quante ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021)si è sbarazzato agevolmente del bielorusso Egor Gerasimov e si è così qualificato aglidi finale del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano partiva con tutti i favori del pronostico e non ha avuto particolari problemi a regolare l’avversario al secondo turno sulla terra rossa catalana. Il nostro portacolori può proseguire il proprio cammino in questo prestigioso torneo e ora è atteso dalla sfida contro lo spagnolo Roberto Bautista-Agut. Il 19enne altoatesino, attuale numero 19 delATP e testa di serie numero 11 del tabellone, se la dovrà vedere contro il forte iberico, numero 11 al mondo e settima testa di serie nel seeding. In palio un possibile quarto di finale contro Andrey Rublev, favorito nell’altro spicchio di tabellone....

