(Di martedì 20 aprile 2021) Federicosi è negativizzato dal- 19. e torna a disposizione di Andrea. 'Federicoha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per ...

Advertising

sportli26181512 : Pirlo ritrova un pezzo: Bernardeschi negativo dopo il Covid in Nazionale: Pirlo ritrova un pezzo: Bernardeschi nega… - Gazzetta_it : #Pirlo ritrova un pezzo: #Bernardeschi negativo dopo il #Covid in #Nazionale - sportli26181512 : Probabili formazioni Serie A della 32^ giornata: ultime news dai campi: Tutte le ultime notizie sulle probabili for… - gilnar76 : Probabili formazioni ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Probabili formazioni Atalanta-Juve: Pirlo ritrova Dybala-Morata dal 1' - -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo ritrova

Goal.com

Il suo rientro giunge nel momento giusto, in quantopotrà disporre di un mancino naturale sulla fascia sinistra....30) BENNACER STRINGE I DENTI, BERARDI DALL'INIZIO Il MilanIbrahimovic davanti. Rebic a ... probabili formazioni e statistiche JUVENTUS - PARMA (Mercoledì ore 20:45) OUT CHIESA, KO KUCKA...L'allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium contro il Parma. Il tecnico bianconero ...19:05 - BERNARDESCHI GUARITO DAL COVID - (CLICCA QUI) 18:24 - CHIELLINI POTREBBE RIPOSARE - Domani Andrea Pirlo farà qualche cambio di formazione. In difesa potrebbe esserci ...