Pfizer, Moderna o AstraZeneca? Ecco i vaccini Covid suggeriti per le categorie “vulnerabili” (Di martedì 20 aprile 2021) Una circolare del ministero della Salute indica quali sono sono le categorie a rischio, “persone estremamente vulnerabili”, per le quali “viene raccomandato preferenzialmente l’utilizzo di vaccini... Leggi su feedpress.me (Di martedì 20 aprile 2021) Una circolare del ministero della Salute indica quali sono sono lea rischio, “persone estremamente”, per le quali “viene raccomandato preferenzialmente l’utilizzo di...

Advertising

reportrai3 : Esclusiva #Report: ecco i contratti 'segreti' di Pfizer e Moderna per i vaccini anti-Covid - repubblica : Oggi su Rep: ?? La virata di ReiThera e Takis: “Produrremo vaccini a Rna come quelli Pfizer e Moderna” [di Elena Dus… - Agenzia_Ansa : Vaccini, questa settimana in arrivo 2,2 milioni di dosi. Di queste 400mila di Moderna, 1,5 mln Pfizer e 184.800 Joh… - AnnaMar59985390 : @amerigame @ricpuglisi @micheleboldrin Meglio Pfizer e Moderna perché se ne fanno due a poca distanza l'una dall'a… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: #Moderna venderà il suo vaccino a quasi 6 volte i costi diretti. Per #Pfizer-#Biontech il ritorno dall’investimento è un… -