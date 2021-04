(Di martedì 20 aprile 2021) Quotazioni dell'oro stabili sui mercati asiatici in avvio di settimana. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.771l'con una variazione negativa dello 0,1%. . 20 aprile ...

Advertising

fisco24_info : Oro: stabile a 1.771 dollari l'oncia: Segna -0,1% sui mercati asiatici - vanesmagic1 : @sabrina__sf L'85% dei bitcoin sono in mano ad un 1% che prima o poi avrebbe liquidato. Questa moneta ha visto 3 ri… - InvestoPro_ita : #Petrolio poco mosso. #Oro stabile ? Avvio di settimana riflessivo per i prezzi del greggio #Wti passa di mano a $6… - ansa_economia : Oro: stabile a 1.776 dollari l'oncia. Segna +0,1% sui mercati asiatici #ANSA - fisco24_info : Oro: stabile a 1.776 dollari l'oncia: Segna +0,1% sui mercati asiatici -

Ultime Notizie dalla rete : Oro stabile

Agenzia ANSA

Quotazioni dell'stabili sui mercati asiatici in avvio di settimana. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.771 dollari l'oncia con una variazione negativa dello 0,1%. . 20 aprile 2021Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,29%. Sostanzialmenteil mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude ...Quotazioni dell'oro stabili sui mercati asiatici in avvio di settimana. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.771 dollari l'oncia con una variazione negativa dello 0,1%. (ANSA). (ANSA) ...Se le azioni salgono è anche perché ci si aspetta nel corso dell'anno un notevole incremento dei consumi. La propensione alla spesa è molto alta: l'indice di fiducia dei consumatori è sui massimi dal ...