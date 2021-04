Montesano Salentino | Donato e Antonio | due fratelli uccisi dal Covid

Advertising

LaGazzettaWeb : Montesano Salentino (Le), Donato e Antonio, due fratelli uccisi dal Covid - piazzasalento : La Puglia resta in “zona rossa”, nessuna nuova riapertura per tutto aprile. Terapie intensive oltre la soglia. Mort… - BortoneMauro : RT @LecceSette: Montesano salentino piange due fratelli: uccisi dal Covid a distanza di 5 giorni - LecceSette : Montesano salentino piange due fratelli: uccisi dal Covid a distanza di 5 giorni - LeccePrima : Tragedia a Montesano Salentino: Covid uccide due fratelli nel giro di 5 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Montesano Salentino

Il Covid uccide due fratelli. Una doppia tragedia per una famiglia di. Un doppio lutto: nel volgere di soli cinque giorni, per le complicanze dovute al Coronavirus, sono morti Donato e Antonio Ferraro, rispettivamente di 67 e 61 anni. La madre ...Se ne vanno a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, due fratelli di (Lecce). Donato e Antonio Ferraro , rispettivamente di anni 67 e 61. A distanza di pochi giorni, quattro per essere precisi il ...Il primo, 67enne, era ricoverato a Galatina, l’altro, 61enne, al Dea del Vito Fazzi di Lecce. Strazio per l’anziana madre, ultranovantenne Avevano 67 e 61 anni due fratelli di Montesano Salentino, in ...Il Covid uccide due fratelli. Una doppia tragedia per una famiglia di Montesano Salentino. Un doppio lutto: nel volgere di soli cinque giorni, per le complicanze dovute al Coronavirus, sono morti Dona ...