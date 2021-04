Miozzo commenta la scelta della scuola in presenza al 100% | Più rischi per i ragazzi con le aule chiuse

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Miozzo commenta

LA NAZIONE

In un'intervista ,non nega i rischi derivanti dallo 'spostamento di massa di studenti e personale scolastico, fino a 10 milioni di persone ogni giorno'. Sul nodo trasporto pubblico dice che '...'Questa mattina con i sindacati è stato esplicitato l'auspicio che il territorio si ... Lo ha detto il consigliere del ministro dell'Istruzione, Agostino. 'Mi preoccupa che i problemi che ...Da Viale Trastevere non vogliono inserire nuove regole ma aggiornare con note tecniche i protocolli vigenti, potenziare i tavoli di ...Domani ci saranno otto milioni e mezzo di studentesse e studenti nelle scuole, secondo il sito Tuttoscuola. Non accadeva da febbraio dello scorso anno. Dal 26 aprile il numero dovrebbe ancora aumentar ...