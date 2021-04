Mes: Renzi, 'serve all'Italia, continuiamo a chiederlo' (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr (Adnkronos) - "In realtà, dovendo finanziare 30 miliardi di spese aggiuntive sulla sanità, noi continuiamo a chiedere il Mes perché serve all'Italia, speriamo che i colleghi parlamentari se ne rendano conto". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr (Adnkronos) - "In realtà, dovendo finanziare 30 miliardi di spese aggiuntive sulla sanità, noia chiedere il Mes perchéall', speriamo che i colleghi parlamentari se ne rendano conto". Lo scrive Matteonella sua ultima enews.

Advertising

TV7Benevento : Mes: Renzi, 'serve all'Italia, continuiamo a chiederlo'... - Lux97335459 : RT @zerovirgola: @LucillaMasini A proposito: Renzi si è messo di traverso al governo Conte perché voleva il MES. Ora che c'è Draghi del MES… - daviola67 : @vfeltri Pure del #Mes, madre di tutta la crisi di governo, non ne ho sentito più parlare #Renzi #Italiaviva - FlatMarco : RT @MarasciuloFranc: @matteorenzi @ItaliaViva Avete discusso fra le altre cose sul MES, immagino, On. Renzi ? - MarasciuloFranc : @matteorenzi @ItaliaViva Avete discusso fra le altre cose sul MES, immagino, On. Renzi ? -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Renzi Iv, Renzi: 'Inchiesta su gestione Covid.E sui ventilatori tarocchi di D'Alema' Iv, Renzi: 'Inchiesta su gestione Covid. E sui ventilatori tarocchi di D'Alema' Matteo Renzi rilancia con forza le accuse per la gestione della pandemia in Italia. Il leader di Italia ...usare il Mes ...

Le due partite del Governo Draghi tra Recovery e vaccini Infatti Con un duro intervento al Senato, l'8 dicembre 2020 Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ... Non ritenendo accolte le richieste avanzate su più fronti (Recovery, delega sui servizi, Mes e ...

MES, Draghi come Conte: ma adesso Renzi tace QuiFinanza Mes: Renzi, 'serve all'Italia, continuiamo a chiederlo' Roma, 20 apr (Adnkronos) - "In realtà, dovendo finanziare 30 miliardi di spese aggiuntive sulla sanità, noi continuiamo a chiedere il Mes perché serve all'Italia, speriamo che i colleghi parlamentari ...

Andrea Scanzi: Matteo Renzi Demolition Man, tragedia della politica italiana Una critica smaliziata di Renzi, dei renziani e del renzismo, cui si accompagna una lucida riflessione sulla crisi atavica della sinistra e sul futuro del Paese ...

Iv,: 'Inchiesta su gestione Covid. E sui ventilatori tarocchi di D'Alema' Matteorilancia con forza le accuse per la gestione della pandemia in Italia. Il leader di Italia ...usare il...Infatti Con un duro intervento al Senato, l'8 dicembre 2020 Matteo, leader di Italia Viva, ... Non ritenendo accolte le richieste avanzate su più fronti (Recovery, delega sui servizi,e ...Roma, 20 apr (Adnkronos) - "In realtà, dovendo finanziare 30 miliardi di spese aggiuntive sulla sanità, noi continuiamo a chiedere il Mes perché serve all'Italia, speriamo che i colleghi parlamentari ...Una critica smaliziata di Renzi, dei renziani e del renzismo, cui si accompagna una lucida riflessione sulla crisi atavica della sinistra e sul futuro del Paese ...