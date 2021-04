M5S, F.De Vito: spunta l’ennesima graduatoria (Di martedì 20 aprile 2021) Roma – “Dopo la pubblicazione dell’ennesima graduatoria relativa all’”Avviso pubblico a sostegno delle Associazioni culturali e delle Associazioni di Promozione Sociale operanti nell’ambito culturale e di animazione territoriale della Regione Lazio”, respingo al mittente la risposta ricevuta dal Presidente di LazioCrea, Luigi Pomponio, dopo il mio comunicato con il quale chiedevo chiarimenti sull’erogazione di contributi. Al Dott. Pomponio, che indicava due fasi separate e distinte che avrebbero causato miei “fraintendimenti”, chiedo come giudica le successive graduatorie, compresa l’ennesima pubblicata ieri mattina, anch’essa come definitiva ma con errori ancora molto evidenti. Anche in questo ultimo elenco persistono le presenze di soggetti indicati con nome e cognome senza la specifica della denominazione associativa e senza gli ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021) Roma – “Dopo la pubblicazione delrelativa all’”Avviso pubblico a sostegno delle Associazioni culturali e delle Associazioni di Promozione Sociale operanti nell’ambito culturale e di animazione territoriale della Regione Lazio”, respingo al mittente la risposta ricevuta dal Presidente di LazioCrea, Luigi Pomponio, dopo il mio comunicato con il quale chiedevo chiarimenti sull’erogazione di contributi. Al Dott. Pomponio, che indicava due fasi separate e distinte che avrebbero causato miei “fraintendimenti”, chiedo come giudica le successive graduatorie, compresapubblicata ieri mattina, anch’essa come definitiva ma con errori ancora molto evidenti. Anche in questo ultimo elenco persistono le presenze di soggetti indicati con nome e cognome senza la specifica della denominazione associativa e senza gli ...

Advertising

bonaccorso_vito : RT @peppeprovenzano: Le parole di #Grillo sono inaccettabili, tutta la solidarietà alla ragazza denigrata. Il #M5S acceleri la sua transizi… - quaranta_vito : RT @CesareSacchetti: ..pubblica sarebbe devastante e potrebbe mettere in crisi anche il governo Draghi sostenuto dal M5S stesso. Se fosse s… - quaranta_vito : RT @CesareSacchetti: ..avvenuto a luglio del 2019 e la notizia fu resa pubblica solo a settembre 2019 proprio per non far fallire la nascit… - Vito_Troiano : RT @you_trend: ?? Sondaggio @swg_research per il @TgLa7 Lega 21,2% (-0,8) PD 19,1% (-0,2) M5S 18,4% (+0,7) FdI 18% (+0,7) FI 6,4% (-0,3) A… - Francesca_M5S : Nei ???? ?????????????? ???????????? ?????? ?????????? ?????????? meridionali in provincia di Foggia, nel distretto socio/sanitario di Troia, d… -