Luca Barbareschi: “Proposi di evitare ruoli di potere a chi non avesse scop*to in tutti i modi immaginabili entro i 18 anni” (Di martedì 20 aprile 2021) Il suo programma va in onda il lunedì su RaiTre dopo Report. Si chiama “In Barba a tutto” e lui è Luca Barbareschi. Nella lunga intervista rilasciata a Rolling Stone racconta questa scelta e molto di più. “Questo programma nasce da una chiacchierata con il direttore di Rai 3, Franco Di Mare. Mi ha chiesto: ‘Perché non fai televisione?'”, spiega. La sua volontà è quella di portare “non un Barba-pensiero, ma un pensiero che c’è, ma non viene riportato dalla stampa… Credo che il mondo del politically correct sia residuale, amplificato da media ottusi. Non posso pensare che il cervello sia così dedicato all’ammasso, come si diceva una volta, e non ci siano quelle virgole di lucidità per capire che il pensiero politicamente corretto è una forma velata di nazismo intellettuale in cui la pre-censura, rispetto a qualsiasi prodotto, è più importante del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Il suo programma va in onda il lunedì su RaiTre dopo Report. Si chiama “In Barba a tutto” e lui è. Nella lunga intervista rilasciata a Rolling Stone racconta questa scelta e molto di più. “Questo programma nasce da una chiacchierata con il direttore di Rai 3, Franco Di Mare. Mi ha chiesto: ‘Perché non fai televisione?'”, spiega. La sua volontà è quella di portare “non un Barba-pensiero, ma un pensiero che c’è, ma non viene riportato dalla stampa… Credo che il mondo del politically correct sia residuale, amplificato da media ottusi. Non posso pensare che il cervello sia così dedicato all’ammasso, come si diceva una volta, e non ci siano quelle virgole di lucidità per capire che il pensiero politicamente corretto è una forma velata di nazismo intellettuale in cui la pre-censura, rispetto a qualsiasi prodotto, è più importante del ...

FQMagazineit : Luca Barbareschi: “Proposi di evitare ruoli di potere a chi non avesse scop*to in tutti i modi immaginabili entro i… - sotirias : RT @BrigitteRomano: Luca Barbareschi no COMMENT Notte - sotirias : RT @Leleprox: Ci mancava la pochezza esistenziale di Luca Barbareschi nell'allucinante bestiario infrasettimanale. - sotirias : RT @PonzErica: Luca Barbareschi mi fa venire l'orticaria, via via #isolitiignoti - sotirias : RT @dueatomi: Bah...curioso. Report, di Sigfrido Ranucci, che sponsorizza il programma di Luca Barbareschi e maggiormente curioso che lo tr… -