LIVE Sinner-Gerasimov | ATP Barcellona in DIRETTA | si gioca nel tardo pomeriggio

(Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-FELICIANO LOPEZ (2° MATCH DALLE 11.00) Come vederein tv – Il tabellone di Jannik– Il riepilogo del day 1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match fra Jannike Egor, valido per il secondo turno del tabellone principale dell’ATP 500 di. Il talento altoatesino, dopo aver perso al secondo turno a Montecarlo per mano di Novak Djokovic, arriva in Catalogna da testa di serie numero 11 in un tabellone ricco di nomi illustri. L’azzurro è entrato da ieri nei primi ventitori del ranking mondiale e vorrà bagnare questo ...

Advertising

livetennisit : ATP Barcellona: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Lorenzo Musetti e Jannik Sinner (LIVE) - zazoomblog : LIVE Sinner-Gerasimov ATP Barcellona in DIRETTA: inizia l’avventura catalana - #Sinner-Gerasimov #Barcellona - claradistaso : RT @lorenzofares: Domani vi racconto live su @SuperTennisTv l'esordio di Lorenzo #Musetti ???? e Jannik #Sinner ???? al torneo #ATPBarcelona ????… - Luca21013415 : RT @lorenzofares: Domani vi racconto live su @SuperTennisTv l'esordio di Lorenzo #Musetti ???? e Jannik #Sinner ???? al torneo #ATPBarcelona ????… - SchwoarzMola : RT @lorenzofares: Domani vi racconto live su @SuperTennisTv l'esordio di Lorenzo #Musetti ???? e Jannik #Sinner ???? al torneo #ATPBarcelona ????… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sinner

Jannikoggi se la vede con Egor Gerasimov al secondo turno dell' Atp 500 di Barcellona . L'... SEGUI ILDEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella giornata odierna, ......Agut (ESP) (5) - Bye Simon (FRA) - Andujar (ESP) Tsonga (FRA) - Gerasimov (BLR) Bye -(ITA) (... Monte CarloDay 6: Rublev o Ruud, chi raggiunge Tsitsipas in finale? 12/04/2021 A 09:14 ATP, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FELICIANO LOPEZ (2° MATCH DALLE 11.00) Come vedere Sinner-Gerasimov in tv - Il tabellone di Jannik Sinner - Il riepilogo del day 1 ...Musetti-Lopez, match valido per i 32esimi di finale del torneo ATP Barcellona 2021, sarà trasmesso in diretta tv su Sky e in live streaming dall’app SkyGo oltre che dalla piattaforma NowTv. Non solo M ...