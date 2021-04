In piazza della Scala le note della Bohéme di Puccini: la dedica ai lavoratori dello spettacolo – Il video (Di martedì 20 aprile 2021) Un piccolo concerto per smuovere le coscienze sulla condizione dei lavoratori dello spettacolo, tra le categorie più colpite dalle chiusure dettate dal Coronavirus. Per queste ragioni il Maestro Alberto Veronesi si è esibito, questa mattina 20 aprile, in piazza alla Scala, davanti al teatro dell’opera di Milano, in segno di solidarietà con i lavoratori del settore. Il musicista toscano ha eseguito al pianoforte il primo atto della Bohéme, l’opera di Giacomo Puccini suonata per la prima volta a Torino nel 1896. Insieme a lui, anche due cantanti, legati a delle corde per simboleggiare le costrizioni dei colleghi in difficoltà. video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: I ... Leggi su open.online (Di martedì 20 aprile 2021) Un piccolo concerto per smuovere le coscienze sulla condizione dei, tra le categorie più colpite dalle chiusure dettate dal Coronavirus. Per queste ragioni il Maestro Alberto Veronesi si è esibito, questa mattina 20 aprile, inalla, davanti al teatro dell’opera di Milano, in segno di solidarietà con idel settore. Il musicista toscano ha eseguito al pianoforte il primo atto, l’opera di Giacomosuonata per la prima volta a Torino nel 1896. Insieme a lui, anche due cantanti, legati a delle corde per simboleggiare le costrizioni dei colleghi in difficoltà.: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: I ...

