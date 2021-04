Grillo e il video che fa discutere: “Arrestate me allora, ma lasciate in pace mio figlio” (Di martedì 20 aprile 2021) È polemica per il video di Beppe Grillo che interviene sul possibile rinvio a giudizio del figlio, accusato di stupro. Il figlio di Grillo, quasi 2 anni fa, è stato al centro delle cronache per un fatto accaduto durante una vacanza in Sardegna. Dopo una serata passata al Billionaire in Costa Smeralda, quattro giovani, tra cui appunto il figlio di Grillo, avrebbero violentato una 19enne milanese di origini scandinave mentre era in vacanza con un’amica. Le indagini, conclusesi a novembre 2020, hanno formulato l’accusa di stupro nei confronti dei quattro. Sarà il tribunale del Gup a decidere: rinvio a giudizio o archiviazione. I giovani si sono sempre proclamati innocenti, ma ecco ora intervenire Grillo senior in favore di Grillo ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 20 aprile 2021) È polemica per ildi Beppeche interviene sul possibile rinvio a giudizio del, accusato di stupro. Ildi, quasi 2 anni fa, è stato al centro delle cronache per un fatto accaduto durante una vacanza in Sardegna. Dopo una serata passata al Billionaire in Costa Smeralda, quattro giovani, tra cui appunto ildi, avrebbero violentato una 19enne milanese di origini scandinave mentre era in vacanza con un’amica. Le indagini, conclusesi a novembre 2020, hanno formulato l’accusa di stupro nei confronti dei quattro. Sarà il tribunale del Gup a decidere: rinvio a giudizio o archiviazione. I giovani si sono sempre proclamati innocenti, ma ecco ora interveniresenior in favore di...

