Genova, addio alla diga di Begato: iniziata la demolizione (Di martedì 20 aprile 2021) GENOVA – Con i primi colpi di benna della gru più alta d’Italia, quella utilizzata anche per le Vele di Scampia, è iniziata ieri pomeriggio a Genova la demolizione della diga di Begato, simbolo dell’edilizia popolare degli anni ’80, nel quartiere Diamante, sulle alture della Valpolcevera. Presenti, tra gli altri, il sindaco Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) GENOVA – Con i primi colpi di benna della gru più alta d’Italia, quella utilizzata anche per le Vele di Scampia, è iniziata ieri pomeriggio a Genova la demolizione della diga di Begato, simbolo dell’edilizia popolare degli anni ’80, nel quartiere Diamante, sulle alture della Valpolcevera. Presenti, tra gli altri, il sindaco Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti.

