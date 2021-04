Florentino Perez | La Super League salverà tutti i club

Leggi su agi

(Di martedì 20 aprile 2021) AGI - La creazione di unadi 12 grandiè "necessaria a salvare il calcio in una fase critica", segnata dall'impatto economico della pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato, presidente del Real Madrid e del nuovo torneo che, ha assicurato il dirigente in un'intervista alla televisione spagnola, "inizierà il prima possibile".ha respinto l'ondata di critiche contro un torneo che si propone come alternativo alla Championse ha sostenuto che l'opposizione arriva da chi ha paura di "perdere i propri privilegi" e intende quindi mettere in cattiva luce il progetto. "Dobbiamo spiegare ache questo non è un torneo per iricchi", ha avvertito, "è un torneo per ...