Discarica di maiali fuori dall'allevamento. Il gestore nega il rischio ambientale e sanitario, poi copre la fossa prima che arrivino i controlli – Video (Di martedì 20 aprile 2021) Una vera e propria Discarica di suini morti. Decine e decine di carcasse gettate fuori dall'allevamento, all'aperto e senza alcuna copertura o protezione, con tutte le conseguenze sanitarie e ambientali che questo comporta: "Malattie trasmesse dal suino all'uomo e da suino ad altri animali". Giulia Innocenzi, con una Videoinchiesta in esclusiva per la campagna de ilfattoquotidiano.it in collaborazione con Lav sui costi sanitari e ambientali della carne, mostra in presa diretta le immagini di un allevamento nel Cremonese. Le zone dove vengono buttate le carcasse per risparmiare sui costi di smaltimento. Una pratica che andava avanti da molti mesi, come dimostrano le immagini interne ricevute dalla Lav. Di fronte alle proprie responsabilità il proprietario dell'azienda ammette di gettare i maiali nella ...

