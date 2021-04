Covid, Regioni: “Quest’estate in spiaggia stessi criteri dell’anno scorso” (Di martedì 20 aprile 2021) GENOVA – Quest’estate si andrà in spiaggia con le stesse regole dell’anno scorso. È quanto emerge al termine del tavolo interregionale sul demanio marittimo, coordinato dalla Regione Liguria. “Ripartiamo da lì, lo ha confermato anche il ministro Garavaglia. Le Regioni stanno lavorando giusto a qualche accorgimento tecnico- spiega l’assessore ligure Marco Scajola- l’anno scorso il governo propose criteri irricevibili per il distanziamento in spiaggia e la vita negli stabilimenti: in Liguria, più del 40% degli stabilimenti non avrebbe potuto aprire. Le Regioni, allora, proposero altre linee guida recepite dal governo. Quelle linee guida sono ottimali: nella scorsa estate non c’è mai stata una spiaggia chiusa per problemi legati al covid“. “NO A COLTELLATA AUMENTO CANONE A 2.500 EURO” Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) GENOVA – Quest’estate si andrà in spiaggia con le stesse regole dell’anno scorso. È quanto emerge al termine del tavolo interregionale sul demanio marittimo, coordinato dalla Regione Liguria. “Ripartiamo da lì, lo ha confermato anche il ministro Garavaglia. Le Regioni stanno lavorando giusto a qualche accorgimento tecnico- spiega l’assessore ligure Marco Scajola- l’anno scorso il governo propose criteri irricevibili per il distanziamento in spiaggia e la vita negli stabilimenti: in Liguria, più del 40% degli stabilimenti non avrebbe potuto aprire. Le Regioni, allora, proposero altre linee guida recepite dal governo. Quelle linee guida sono ottimali: nella scorsa estate non c’è mai stata una spiaggia chiusa per problemi legati al covid“. “NO A COLTELLATA AUMENTO CANONE A 2.500 EURO”

