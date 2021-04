Covid, Giani: 644 nuovi contagi in Toscana, oggi 20 aprile. Tasso positivi 2,80% (Di martedì 20 aprile 2021) I nuovi casi registrati in Toscana sono 644 su 23.031 test di cui 11.269 tamponi molecolari e 11.762 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi e' 2,80% (9,3% sulle prime diagnosi). Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 aprile 2021) Icasi registrati insono 644 su 23.031 test di cui 11.269 tamponi molecolari e 11.762 test rapidi. Ildeie' 2,80% (9,3% sulle prime diagnosi). Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della regione, EugenioL'articolo proviene da Firenze Post.

