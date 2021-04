“Certe cose sono più importanti del denaro”: la dura presa di posizione della Roma sulla Superlega (Di martedì 20 aprile 2021) “Certe cose sono più importanti del denaro”. Con queste parole la Roma ha voluto prendere una posizione chiara in merito alla nascita della Superlega, in cui tra le società fondatrici figurano anche tre italiane (Juventus, Milan e Inter). Parole chiare affidate a un comunicato apparso sul sito e sui social del club. “Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una “super league” divisiva – si legge -. L’AS Roma è fortemente contraria a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo ... Leggi su tpi (Di martedì 20 aprile 2021) “piùdel”. Con queste parole laha voluto prendere unachiara in merito alla nascita, in cui tra le società fondatrici figurano anche tre italiane (Juventus, Milan e Inter). Parole chiare affidate a un comunicato apparso sul sito e sui social del club. “Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una “super league” divisiva – si legge -. L’ASè fortemente contraria a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo.piùdele noi restiamo ...

Advertising

borghi_claudio : @sobieski_iii Bravi vedo che ormai certe cose le notate al volo. - CottarelliCPI : Servono 2-3 mesi per creare il pass unico per chi è vaccinato, non ha più il Covid o ha fatto un tampone. Ma perchè… - sechesi : ?? La Roma si dichiarara contraria alla #Superlega: 'L’AS Roma è fortemente contraria a questo modello “chiuso” [...… - NaiveLeftist : RT @rog3rismo: «Certe cose sono più importanti del denaro. I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e quest… - nannynoe1 : RT @IamGio3150: Certe cose non cambiano #prelemi -