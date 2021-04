Brando Giorgi dopo l’operazione agli occhi: “Non è un bel vedere” ecco come sta (FOTO) (Di martedì 20 aprile 2021) come tutti i telespettatori dell’Isola dei famosi avranno avuto modo di vedere, Brando Giorgi è stato costretto a ritirarsi a causa di una urgente operazione agli occhi a cui si sarebbe dovuto sottoporre. La data dell’intervento era fissata a sabato 17 aprile e, in seguito, l’attore è tornato sui social per spiegare ai fan le L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 20 aprile 2021)tutti i telespettatori dell’Isola dei famosi avranno avuto modo diè stato costretto a ritirarsi a causa di una urgente operazionea cui si sarebbe dovuto sottoporre. La data dell’intervento era fissata a sabato 17 aprile e, in seguito, l’attore è tornato sui social per spiegare ai fan le L'articolo proviene da KontroKultura.

