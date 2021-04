Bergamo e il Radaman al tempo del Covid | tra fede e restrizioni

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 aprile 2021) È ormai cominciato da una settimana il Ramadan, tra preghiere comuni e distanziamento sociale. Parliamo del mese sacro per i musulmani, in cui si pratica il digiuno in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto: ci si astiene dal bere e dal mangiare, dall’alba al tramonto. È la seconda volta che viene celebrato indi pandemia, anche se oggi la situazione è un po’ diversa. Lo scorso anno è stato caratterizzato dal lockdown totale. I luoghi di culto, tra cui le moschee, erano completamente chiusi. Ora, invece, grazie ad alcune agevolazioni consentite dalle misure per il contenimento del-19, è possibile svolgere la preghiera in collettività. Un aspetto molto importante per ili musulmani, potersi riunire nel luogo di culto per svolgere la quinta e ultima preghiera della giornata. Soprattutto durante il ...