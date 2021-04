Zaia lancia l' allarme | con le scuole aperte il vero problema sono i trasporti

Advertising

BASTABUGIE : ZAIA PROMUOVE L'AGENDA OMOSESSUALISTA Il Governatore del Veneto, a sorpresa, si lancia in una ambigua apertura al D… - veneziaradiotv : ??? COVID, QUANDO MI VACCINO? IL VENETO LANCIA UN SITO PER SAPERE LA DATA ULTIMI AGGIORNAMENTI - LUCA ZAIA IN DIRE… - globalistIT : - FrancoSquarzoni : @dantegiumanini Vivo a due minuti da venezia e, senza polemica, i veneti stanno capendo che Zaia li sta prendendo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia lancia

veronaoggi.it

Per quel che riguarda la campagna di vaccinazione,dichiara pressochè 'chiusa la partita degli over 80. Il 5 per cento non vuole vaccinarsi, e c'è un 1 per cento che non riusciamo a rintracciare.(Visited 1 times, 35 visits today) Notizie Simili: Vaccini, l'Ulss 9la campagna del weekend:… Vaccini, nuovo sistema di prenotazioni.: "Per… Covid. Il punto in Veneto.:...Da lunedì 26 si riapre, e si riaprono le scuole. Ma a quel punto il vero problema sarà organizzare il trasporto degli studenti.Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 19 aprile 2021, per gli ultimi aggiornamenti sulla pandemina da Coronavirus in Veneto. Si avvicina il momento ...