Stasera in TV 19 aprile, cosa vedere: La Fuggitiva o L’Isola dei Famosi (Di lunedì 19 aprile 2021) Stasera in TV lunedì 19 aprile: La Fuggitiva su Rai 1, Fast and Furios 6 su Italia 1. Canale 5, appuntamento con una nuova puntata delL’Isola dei Famosi screenScopriamo cosa verrà trasmesso Stasera lunedì 19 aprile sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 in onda la miniserie “La Fuggitiva” con protagonista Vittoria Puccini. Su Rai 2, alle 21.20, in onda il film comico “Tutte lo vogliono” con: Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Berruti, Michela Andreozzi, Gianna Paola Scaffidi e Marta Zoboli. In onda su Rai 3 alle 21.20 il programma di approfondimento “Report – La campagna di Lombardia”. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Isola dei Famosi, Vera Gemma rivela: ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 aprile 2021)in TV lunedì 19: Lasu Rai 1, Fast and Furios 6 su Italia 1. Canale 5, appuntamento con una nuova puntata deldeiscreenScopriamoverrà trasmessolunedì 19sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 in onda la miniserie “La” con protagonista Vittoria Puccini. Su Rai 2, alle 21.20, in onda il film comico “Tutte lo vogliono” con: Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Berruti, Michela Andreozzi, Gianna Paola Scaffidi e Marta Zoboli. In onda su Rai 3 alle 21.20 il programma di approfondimento “Report – La campagna di Lombardia”. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Isola dei, Vera Gemma rivela: ...

Advertising

SkyArte : Il 16 aprile 1889 nasceva una delle personalità più geniali e influenti del cinema muto, #CharlieChaplin. Celebriam… - RaiUno : 'Mi stavi aspettando?' 'Sono 25 anni che ti sto aspettando...' #Lacompagniadelcigno2 STASERA 11 aprile alle 21.25 s… - LaIsaRinaldi : RT @paolonori: La libertà è prendersi ciò che si vuole, amare qualcuno che non ti ama, per esempio, e amarlo così forte, così bene, che il… - tv2000docfilm : RT @TV2000it: La Bibbia La serie continua stasera 19 aprile alle 21.10 su Tv2000 | Canale 28 dtt e 157 Sky @tv2000docfilm ?? https://t.c… - LuciaMosca1 : (Il film cult stasera in TV: 'Save the last dance' lunedì 19 aprile 2021) Segui su: La Notizia -… -