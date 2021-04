Si è sciolto A68 | l’iceberg più grande al mondo Per i glaciologi «il cambiamento climatico non c’entra» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 19 aprile 2021)A68 si ènelle acque dell’Oceano Atlantico dopo il distacco dall’Antartide avvenuto nel 2017. Il blocco di ghiaccio pesava un miliardo di tonnellate e aveva una superficie di circa 6mila metri quadrati, pari a quella del Galles. Il fenomeno, tuttavia, non sembra essere ricollegabile direttamente ale al surriscaldamento che investe la Terra. Come riportato da Bbc, infatti, la maggior parte deiconsidera il distacco dell’A68 come un evento del tutto naturale. Secondo gli esperti, infatti, il distacco degli iceberg è un processo di bilanciamento delle piattaforme glaciali, che in questo modo compensano l’accumulo di neve e l’ingresso di ghiaccio. In questo senso, lo scioglimento dell’A68 non è da considerarsi come il risultato dei cambiamenti climatici. ...