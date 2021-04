Ottimi ascolti F1 Imola e MotoGP Portimao su Sky e TV8. Bene «Club» di Caressa (Di lunedì 19 aprile 2021) Ottimi ascolti per i motori: ieri il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di Formula 1, con la telecronaca di Carlo Vanzini, Marc Genè, Roberto Chinchero, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi live dalle 15 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (anche su Sky... Leggi su digital-news (Di lunedì 19 aprile 2021)per i motori: ieri il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di Formula 1, con la telecronaca di Carlo Vanzini, Marc Genè, Roberto Chinchero, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi live dalle 15 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (anche su Sky...

Advertising

chetempochefa : Ancora ottimi ascolti per #CTCF con oltre 2,7 milioni di telespettatori e il 10,1% di share, con un picco di 3,1 mi… - chetempochefa : Anche questa domenica ottimi ascolti per #CTCF con oltre 3 milioni di telespettatori e l’11% di share, con un picco… - MTR29971489 : @cuordipietra Che non piaccia ok. Ma è palese che Barbara deve accontentarsi dei soliti ospiti mentre ad esempio la… - alinatede : RT @chetempochefa: Ancora ottimi ascolti per #CTCF con oltre 2,7 milioni di telespettatori e il 10,1% di share, con un picco di 3,1 milioni… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: Ancora ottimi ascolti per #CTCF con oltre 2,7 milioni di telespettatori e il 10,1% di share, con un picco di 3,1 milioni… -