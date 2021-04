Milan, Guidolin: “Scamacca o Vlahovic? Pressione notevole a San Siro. Ecco cosa serve per giocare in rossonero” (Di lunedì 19 aprile 2021) Le dichiarazioni dell'ex tecnico di Udinese e Palermo.L'ex allenatore, Francesco Guidolin, oggi opinionista e commentatore DAZN, ha parlato dei due obiettivi di mercato del Milan: Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca. Queste le sue dichiarazioni sui due calciatori nel mirino del club rossonero.VIDEO Calciomercato Genoa, Scamacca verso la Juventus? Preziosi: “Rispondo così. Lammers…”"Sia Vlahovic che Scamacca hanno un futuro importante davanti. Al di là delle caratteristiche tecniche, fisiche o tattiche l'importante sarà il carattere. Per giocare con la maglia del Milan a 'San Siro' serve personalità, non è facile e la Pressione è notevole. Servono ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 aprile 2021) Le dichiarazioni dell'ex tecnico di Udinese e Palermo.L'ex allenatore, Francesco, oggi opinionista e commentatore DAZN, ha parlato dei due obiettivi di mercato del: Dusane Gianluca. Queste le sue dichiarazioni sui due calciatori nel mirino del club.VIDEO Calciomercato Genoa,verso la Juventus? Preziosi: “Rispondo così. Lammers…”"Siachehanno un futuro importante davanti. Al di là delle caratteristiche tecniche, fisiche o tattiche l'importante sarà il carattere. Percon la maglia dela 'Sanpersonalità, non è facile e la. Servono ...

Advertising

Mediagol : #Milan, Guidolin: “Scamacca o Vlahovic? Pressione notevole a San Siro. Ecco cosa serve per giocare in rossonero'… - zazoomblog : Guidolin: “Scamacca o Vlahovic? Ecco cosa serve per giocare nel Milan” - #Guidolin: #“Scamacca #Vlahovic? - cataldi_marco : RT @_schiaffino__: resta irrisolto il mistero che vede Guidolin tifare spudoratamente contro il Milan. È una roba talmente palese che allo… - davideacm1 : @NonEvoluto @GenoaCFC Nn ci sono parole per definire Guidolin quando commenta le partite del Milan - MI_BasisButon : RT @MilanNewsit: Guidolin: 'Scamacca o Vlahovic? Per giocare nel Milan serve personalità' -