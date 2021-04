Mauro Romano, chi è Vittorio Romanelli: l’uomo accusato del rapimento (Di lunedì 19 aprile 2021) Il caso del piccolo di Racale, la famiglia lo difende. Mauro RomanoBianca Colaianni, la madre di Mauro Romano, il bambino scomparve a soli 6 anni da Racale, in provincia di Lecce, nel 1977, 44 anni dopo non si arrende e continua a cercare la verità sulla sorte del figlio. Nei giorni scorsi, ancora una volta, si è ribadito che lo sceicco Mohammed Al Habtoor non sarebbe il piccolo rapito nel Sud Salento, nonostante appunto la mamma sostenga il contrario. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mauro Romano vivo? Chi è lo sceicco Mohammed Al Habtoor Ma in questa vicenda ci sono anche dei protagonisti dei quali si parla poco e che a loro volta sarebbero coinvolti nella sparizione del piccolo. In particolare, uno di loro è un amico della famiglia Romano e il ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 aprile 2021) Il caso del piccolo di Racale, la famiglia lo difende.Bianca Colaianni, la madre di, il bambino scomparve a soli 6 anni da Racale, in provincia di Lecce, nel 1977, 44 anni dopo non si arrende e continua a cercare la verità sulla sorte del figlio. Nei giorni scorsi, ancora una volta, si è ribadito che lo sceicco Mohammed Al Habtoor non sarebbe il piccolo rapito nel Sud Salento, nonostante appunto la mamma sostenga il contrario. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>vivo? Chi è lo sceicco Mohammed Al Habtoor Ma in questa vicenda ci sono anche dei protagonisti dei quali si parla poco e che a loro volta sarebbero coinvolti nella sparizione del piccolo. In particolare, uno di loro è un amico della famigliae il ...

