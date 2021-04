Maria De Filippi provoca Barbara d’Urso? (Di lunedì 19 aprile 2021) Continua lo “scontro” nella domenica pomeriggio tra Barbara d’Urso e Mara Venier: tra le due c’è una grande amicizia basata su affetto e stima reciproca, ma è innegabile che ci sia una competizione per conquistare i migliori risultati agli ascolti. Maria De Filippi, a sorpresa, si è schierata dalla parte di Mara Venier. “Amiche certo, ma mai nemiche”, così le ha definite Roberto Alessi dalle pagine di Novella2000 Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 aprile 2021) Continua lo “scontro” nella domenica pomeriggio trae Mara Venier: tra le due c’è una grande amicizia basata su affetto e stima reciproca, ma è innegabile che ci sia una competizione per conquistare i migliori risultati agli ascolti.De, a sorpresa, si è schierata dalla parte di Mara Venier. “Amiche certo, ma mai nemiche”, così le ha definite Roberto Alessi dalle pagine di Novella2000 Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IlContiAndrea : Maria De Filippi su Rai Uno per Sabrina Ferilli: “Ci vediamo presto spero tutte e tre” #DomenicaIn - omamma13 : @MTR29971489 @_Ecl1pse_00 Non si sapeva che ci sarebbe stata anche Maria De Filippi, e comunque Barbara dovrebbe avere un certo pubblico ?? - MTR29971489 : @omamma13 @_Ecl1pse_00 Ma come si fa a non fare flop con 500 euro ad ospite e la ferilli con maria de filippi che v… - RosyMerola : #Ibla da Amici di #mariadefilippi : 'Libertad' - MTR29971489 : @ASannais @RadioSoap2 @DiTeleblog No ma poi una cosa: SABRINA FERILLI E MARIA DE FILIPPI CHE VANNO DA MARA, UNA COM… -