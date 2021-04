La Uefa: 'Ecco la nuova Champions, 36 club e girone unico con 10 gare a testa' (Di lunedì 19 aprile 2021) L'Uefa non sta certo con le mani in mano nel giorno dell'annuncio della nuova Superlega. Ecco allora che è stato ufficializzato il nuovo format della Champions League , che scatterà nel 2024 - 25. Si ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 aprile 2021) L'non sta certo con le mani in mano nel giorno dell'annuncio dellaSuperlega.allora che è stato ufficializzato il nuovo format dellaLeague , che scatterà nel 2024 - 25. Si ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, Inter e Milan: “Ecco perché abbiamo detto sì alla #Superleague ” - tuttosport : #Champions a 36 squadre: ecco la risposta dell'#Uefa alla #Superlega - Italo81580161 : @ZZiliani Vivi in un altro mondo non hai detto nulla sulla mafia uefa fpf ecco perché @ZZiliani sei poco credibile - tuttoatalanta : UFFICIALE - Uefa, ecco i nuovi format dal 2024 per SuperChampions, EL e Conference League - PotereaiSith : Nel gruppo anti #Superlega ci sono: Er faina, Draghi, Letta, Macron, Salvini, Johnson, Pistacchi, Ziliani, Sconcert… -