Juventus | Pirlo a rischio | c’è Allegri ma non solo | i nomi in lizza

(Di lunedì 19 aprile 2021) La sconfitta contro l’Atalanta mette di nuovo in discussione la posizione di Andrea: ma non c’ènel futuro dellaLa sconfitta dellaa Bergamo potrebbe compromettere la qualificazione alla prossima Champions League per la formazione di: notizia che assume un valore molto meno rumoroso dopo l’annuncio della fondazione della Superlega. La panchina discricchiola però e secondo La Gazzetta dello Sport, Agnelli potrebbe affidarsi all’amico Maxper lanciarsi nel nuovo progetto. Non, qualora non dovesse andare in porto l’affare Max, le alternative sono Spalletti e Roberto Mancini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La formazione di Pirlo gira bene il pallone e al 14 si rende ancora pericolosa con Cuadrado, ma il ... A dieci minuti dal termine del primo tempo è la Juventus ad affacciarsi in avanti: Maehle in area ...La Juventua a Bergamo non è stata fortunata, perdere per un'autorete non è sicuramente fortuna, ma la fortuna aiuta sempre gli audaci e nelle difficoltà si sa, spesso in ...La sconfitta contro l'Atalanta mette di nuovo in discussione la posizione di Andrea Pirlo: ma non c'è solo Allegri La sconfitta della Juventus a Bergamo potrebbe compromettere la qualificazione alla p ...