Il principe Carlo avrebbe già preso le redini della monarchia assieme a William E potrebbe chiamare altri royal minori a fare le veci della regina

(Di lunedì 19 aprile 2021) const videoEmbedInView = () => { let videoEmbeds = document.querySelectorAll('.player single video component')0; let observer = new IntersectionObserver((entries, observer) => { entries.forEach(entry => { if(entry.isIntersecting) { console.warn(">Shortcode fncvideo >>isIntersecting >>videoEmbeds"); document.getElementById("player video component 607d41f40fd38").innerHTML = ''; observer.disconnect(); } }); }); observer.observe(videoEmbeds); }; window.addEventListener("load", function() { ...

Advertising

Corriere : L’abbraccio al principe Carlo e il ruolo chiave della duchessa Kate - andreapalazzo2 : RT @mattino5: I funerali del Principe Filippo: dalla commozione della Regina e del Principe Carlo, all'avvicinamento di William e Harry #M… - mattino5 : I funerali del Principe Filippo: dalla commozione della Regina e del Principe Carlo, all'avvicinamento di William e… - BarbieRapetz1 : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Il principe Carlo si rompe il cazzo di aspettare e fonda un regno tutto suo - LEGGI L'ARTICOLO di Claudio F… - PatrizioBuonagu : RT @MarceVann: CAPOLAVORO ASSOLUTO di @stanzaselvaggia 'Ma è incredibilmente #Cringe, Calenda, anche quando posta le foto dei suoi soprall… -

Ultime Notizie dalla rete : principe Carlo

Io Donna

... accompagnato dalle salve di cannone e dal fischio della Marina Militare, e seguito dai nove familiari che hanno percorso il corte funebre a piedi, con ile la sorella Anna in testa. ...La questione irlandese. Lord Mountbatten, l'ultimo viceré dell'India, zio materno delFilippo e molto vicino a lui e suo figlio, fu assassinato nel pieno del conflitto in Nord Irlanda tra repubblicani e unionisti:nel 1979 l'Ira fece saltare in aria la sua barca al largo ...Il principe Harry potrebbe ritardare il suo ritorno a Los Angeles per rimanere per il compleanno della regina mercoledì. Si dice che il duca di Sussex abbia prenotato un volo aperto per ...“Vieni a sognare con me”. Questo l’invito di Riccardo Tisci attraverso il proprio account Instagram. Il direttore creativo di Burberry si riferisce all’appuntamento con il fashion show dedicato alla c ...