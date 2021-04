F1, lo spettacolo delle Frecce Tricolori sul circuito di Imola. Il video (Di lunedì 19 aprile 2021) F1, lo spettacolo delle Frecce Tricolori sul circuito di Imola Imola, 19 apr. (askanews) – Domenica 18 aprile 2021 la Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” ha steso con i propri fumi il tricolore italiano sull autodromo internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola in occasione del Gran premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Le Frecce Tricolori hanno sorvolato la griglia di partenza della gara che ha segnato l’esordio europeo del campionato mondiale di Formula 1, dopo la prima tappa in Bahrein. “Stendere il Tricolore sul Gran Premio del Made in Italy per noi è motivo di forte orgoglio – ha commentato il tenenete colonnello Gaetano Farina, Comandante ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 aprile 2021) F1, losuldi, 19 apr. (askanews) – Domenica 18 aprile 2021 la Pattuglia Acrobatica Nazionale “” ha steso con i propri fumi il tricolore italiano sull autodromo internazionale “Enzo e Dino Ferrari” diin occasione del Gran premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Lehanno sorvolato la griglia di partenza della gara che ha segnato l’esordio europeo del campionato mondiale di Formula 1, dopo la prima tappa in Bahrein. “Stendere il Tricolore sul Gran Premio del Made in Italy per noi è motivo di forte orgoglio – ha commentato il tenenete colonnello Gaetano Farina, Comandante ...

