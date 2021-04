“È Stefano Barilli” Scomparso da Piacenza | poi l’appello di “Chi l’ha visto?” La svolta dopo tre mesi di ricerche

(Di lunedì 19 aprile 2021) “Era appena rientrato dalla Svizzera, aveva alcuni progetti in mente ma pare che non si siano realizzati. Era abbattuto”, aveva araccontato la madre di, il ragazzo di 23 annidalla sua abitazione al quartiere Farnesiana l’8 febbraio. I genitori lo hannol’ultima volta domenica sera, prima di andare a dormire: la mattina successivanon era in casa e di lui si sono perse le tracce. Secondo quanto racconta la madre ai microfoni della trasmissione di Rai Tre “Chi?”, il 23enne si era trasferito in Svizzera per una trentina di giorni e al suo ritorno, proprio sabato scorso, era apparso deluso. “Noi ti amiamo, l’affetto e il bene che ti vogliamo non sono mai stati in discussione, non puoi immaginare quanto ci manchi e quanto ...

Advertising

infoitinterno : Giallo nel Po, affiora un cadavere decapitato: 'Biglietto e documenti di Stefano Barilli' - pelagia_pp : Una parentesi seria ##chilhavisto #90giorniperinnamorarsi - Ale18727291 : RT @_bobimamy: #Piacenza Dal Po affiora un cadavere: in tasca i documenti di Stefano Barilli, piacentino scomparso da casa, e pare sia sta… - infoitinterno : Cadavere ritrovato nel Po con i documenti di Stefano Barilli: l'autopsia per confermare l'identità del giovane scom… - qn_giorno : #Lodi, giallo nel Po, affiora un cadavere decapitato: 'Biglietto e documenti di Stefano Barilli' -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Barilli

Cavanna: "Ascoltare i segnali del nostro corpo" - AUDIO Cadavere riaffiora dalle acque del Po in provincia di Lodi, in tasca alcuni documenti: è? Auto contro un tir in autostrada all'...Cavanna: "Ascoltare i segnali del nostro corpo" - AUDIO Cadavere riaffiora dalle acque del Po in provincia di Lodi, in tasca alcuni documenti: è? Auto contro un tir in autostrada all'...Il cadavere ritrovato nel Po con un biglietto d’addio. "Molte cose non tornano su mio figlio". I dubbi della donna: l’ho visto in un filmato della videosorveglianza dopo la scomparsa. Aveva abiti dive ...La madre, in un post scritto su facebook esprime vicinanza alla madre del ragazzo trovato morto: “Apprendere la notizia del ritrovamento di Stefano Barilli è l’ultima cosa che avrei voluto. (Modena) – ...