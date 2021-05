È made in Italy l'elicottero con paracadute balistico che piace agli Usa (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - Il suo nome ricorda Zefiro, il vento primaverile di ponente, leggero ma efficace. Si prepara al debutto negli Usa Zephir, il primo elicottero al mondo con paracadute balistico: un biposto ultraleggero, dotato di paracadute incorporato che può essere aperto in caso di emergenza, rallentando la discesa del velivolo e consentendo, quindi, un atterraggio sicuro. Un progetto già realizzato in Italia da Curti - gruppo industriale di Castel Bolognese (Ravenna), da 66 anni leader nel settore della meccatronica (100 milioni di euro di fatturato) - che presto verrà riproposto negli Stati Uniti e che prevede già una vendita media di 25 elicotteri all'anno che potranno essere assemblati direttamente negli States. "In un mercato competitivo come quello statunitense - spiega all'AGI l'ad Alessandro Curti - è stato ... Leggi su agi (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - Il suo nome ricorda Zefiro, il vento primaverile di ponente, leggero ma efficace. Si prepara al debutto negli Usa Zephir, il primoal mondo con: un biposto ultraleggero, dotato diincorporato che può essere aperto in caso di emergenza, rallentando la discesa del velivolo e consentendo, quindi, un atterraggio sicuro. Un progetto già realizzato in Italia da Curti - gruppo industriale di Castel Bolognese (Ravenna), da 66 anni leader nel settore della meccatronica (100 milioni di euro di fatturato) - che presto verrà riproposto negli Stati Uniti e che prevede già una vendita media di 25 elicotteri all'anno che potranno essere assemblati direttamente negli States. "In un mercato competitivo come quello statunitense - spiega all'AGI l'ad Alessandro Curti - è stato ...

Advertising

ZZiliani : “La Serie A made in Italy”. Olio su tela, AJA, artista contemporaneo vivente. #BuonaDomenica - LegaSalvini : GIÙ LE MANI DAL MADE IN ITALY!???? - giroditalia : La tappa 12, da Siena a Bagno di Romagna, attraversa territori di assoluta eccellenza del Made In Italy. Stage 12… - mpagetti : @AzzurraBarbuto Come ripartono le attività le filiere delle materie prime i progetti di sviluppo l’utilizzo reale d… - looubear : RT @itsmwengo: Si raga ma adesso dove lo facciamo l’Eurovision? E soprattutto chi lo presenta? Cioè l’anno prossimo Sanremo e Eurovision ma… -