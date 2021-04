Diletta Leotta ha rifiutato di seguire Can Yaman in Turchia? Lo scoop (Di lunedì 19 aprile 2021) Lo scoop su Diletta Leotta Da ormai diversi giorni si parla della presunta crisi che avrebbe colpito Diletta Leotta e Can Yaman. Inaspettatamente infatti sembrerebbe, secondo voci di corridoio, che l’amata conduttrice e l’attore turco si siano allontanati, e che al momento ci siano delle tensioni in corso. Tutto è nato quando il protagonista di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 19 aprile 2021) LosuDa ormai diversi giorni si parla della presunta crisi che avrebbe colpitoe Can. Inaspettatamente infatti sembrerebbe, secondo voci di corridoio, che l’amata conduttrice e l’attore turco si siano allontanati, e che al momento ci siano delle tensioni in corso. Tutto è nato quando il protagonista di L'articolo proviene da Novella 2000.

