Chiesa, escluse lesioni muscolari. Il comunicato della Juventus (Di lunedì 19 aprile 2021) L’infortunio di Federico Chiesa c’è anche se si esclude il peggio come può essere una lesione muscolare. L’esterno d’attacco ieri è uscito nel corso del secondo tempo accusando un leggero fastidio alla coscia sinistra, ma poco fa è arrivata la conferma della Juventus con un comunicato: “Questa mattina Federico Chiesa è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato una elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra, verrà rivalutato nei prossimi giorni”. A questo punto si fa difficile la sua presenza nel turno infrasettimanale contro il Parma, si cercherà di riaverlo domenica per la sfida contro la Fiorentina. Foto: Twitter Juventus L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) L’infortunio di Federicoc’è anche se si esclude il peggio come può essere una lesione muscolare. L’esterno d’attacco ieri è uscito nel corso del secondo tempo accusando un leggero fastidio alla coscia sinistra, ma poco fa è arrivata la confermacon un: “Questa mattina Federicoè stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno esclusoed evidenziato una elongazione a carico dei muscoli ischio-cruralicoscia sinistra, verrà rivalutato nei prossimi giorni”. A questo punto si fa difficile la sua presenza nel turno infrasettimanale contro il Parma, si cercherà di riaverlo domenica per la sfida contro la Fiorentina. Foto: TwitterL'articolo ...

