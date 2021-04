Calenda: io non butto mesi lavoro, se Zingaretti si candida vado avanti (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – Se Zingaretti alla fine accettasse di candidarsi sindaco di Roma “io continuo a fare quello che sto facendo, mi candido. Non sono abituato, dopo aver lavorato per sei mesi e aver coinvolto 200 persone, a buttare tutto”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, intervenendo alla trasmissione Tagada’ in onda su La7. Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – Sealla fine accettasse dirsi sindaco di Roma “io continuo a fare quello che sto facendo, mi candido. Non sono abituato, dopo aver lavorato per seie aver coinvolto 200 persone, a buttare tutto”. Lo ha detto il leader di Azione eto sindaco di Roma, Carlo, intervenendo alla trasmissione Tagada’ in onda su La7.

