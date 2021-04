Calcio: Sampdoria, chiuso 2020 con passivo di 14,7 mln (Di lunedì 19 aprile 2021) Genova, 19 apr. – (Adnkronos) – Il Consiglio d’Amministrazione della Sampdoria ha approvato oggi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020, con una perdita d’esercizio di 14,7 milioni di euro, che sarà coperta mediante l’utilizzo di riserve di patrimonio netto. Lo rende noto il club blucerchiato in un comunicato sul proprio sito ufficiale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Genova, 19 apr. – (Adnkronos) – Il Consiglio d’Amministrazione dellaha approvato oggi il progetto di bilancio al 31 dicembre, con una perdita d’esercizio di 14,7 milioni di euro, che sarà coperta mediante l’utilizzo di riserve di patrimonio netto. Lo rende noto il club blucerchiato in un comunicato sul proprio sito ufficiale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

