Bonanni | ' ' Vaccini strumenti che permettono di aumentare la salute dei pazienti fragili' '

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - Oggi siamo in una situazione demografica di forte invecchiamento della popolazione. Entro il 2050 il 42 per cento della popolazione europea avrà più di 65 anni e la vita media arriva oggi a 84 anni. Vivendo più a lungo si va incontro maggiormente a rischi di infezioni respiratorie e altre malattie prevenibili con i. “Bisogna quindi vaccinare gli adulti perché potrebbero non essere stati vaccinati nell'infanzia ma anche perché negli anni si sono resi disponibili nuovi. Inoltre l'immunità può decadere, e anziani e malati cronici possono essere suscettibili a malattie prevenibili mediante vaccino”. Così Paolo, ordinario di Igiene all'università di Firenze durante il webinar "Le vaccinazioni nelle persone. Dubbi e risposte" “Le persone– ha spiegato il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bonanni Vaccini

Yahoo Finanza

Covid - 19 - la terza ondata, gli "altri" ancora primi. De Luca: "Da noi non vale l'età" Il ... lei, Daniela, maestra in pensione, una vita di militanza a sinistra e nella Cgil scuola; ......tempo è opportuno ci sia tra le due iniezioni? (domande ricevute via email) Risponde Paolo, ordinario di igiene generale e applicata all'Università di Firenze e componente del gruppo...Oggi siamo in una situazione demografica di forte invecchiamento della popolazione. Entro il 2050 il 42 per cento della popolazione europea avrà più di 65 anni e la vita media arriva oggi a 84 anni. V ...Valeria Manieri (Radio Radicale). In collegamento Fabio Pammolli, Professore al Politecnico di Milano, Presidente della Fondazione CeRM; Giorgio Arfaras, economista Centro Einaudi; Sergio Abrignani, P ...