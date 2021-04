(Di lunedì 19 aprile 2021) Oggi siamo in una situazione demografica di forte invecchiamento della popolazione. Entro il 2050 il 42 per cento della popolazione europea avrà più di 65 anni e la vita media arriva oggi a 84 anni. ...

TV7Benevento : Bonanni: ''Vaccini strumenti che permettono di aumentare la salute dei pazienti fragili''... -

...negli anni si sono resi disponibili nuovi. Inoltre l'immunità può decadere, e anziani e malati cronici possono essere suscettibili a malattie prevenibili mediante vaccino". Così Paolo,...Covid - 19 - la terza ondata, gli "altri" ancora primi. De Luca: "Da noi non vale l'età" Il ... lei, Daniela, maestra in pensione, una vita di militanza a sinistra e nella Cgil scuola; ...Oggi siamo in una situazione demografica di forte invecchiamento della popolazione. Entro il 2050 il 42 per cento della popolazione europea avrà più di 65 anni e la vita media arriva oggi a 84 anni. V ...Valeria Manieri (Radio Radicale). In collegamento Fabio Pammolli, Professore al Politecnico di Milano, Presidente della Fondazione CeRM; Giorgio Arfaras, economista Centro Einaudi; Sergio Abrignani, P ...